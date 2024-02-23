В Аргентине могут предоставить убежище разыскиваемому Украиной россиянину

Национальная комиссия по беженству Аргентины приняла к рассмотрению документы по запросу о предоставлении убежища гражданину России Игорю Чуркину, объявленному в розыск Украиной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката Кристиана Рубилара.

«Он уже был в комиссии, ему дали предварительный документ о предоставлении убежища», — сказал юрист.

По словам адвоката, с получением этой бумаги его клиент уже обладает «статусом беженца».

Рубилар добавил, что в течение месяца россиянин должен будет пройти собеседование.

6 февраля заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила, что Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

2 февраля сообщалось, что Чуркин, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из страны.

30 января полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу Киева. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что россиянин якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Ранее в Аргентине задержали владельца типографии нацистской литературы.