На Кубани локализовали пожар после падения летательных объектов

Пожар, возникший после падения летательных аппаратов в Каневском районе Краснодарского края, был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«В настоящее время на месте падения летательного аппарата пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м», — сообщили агентству.

До этого жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта.

Позже оперштаб Кубани сообщил, что в районе хутора Трудовая Армения упало два летательных аппарата. В результате начался пожар на площади примерно 250 квадратных метров. Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее семья из Флориды заявила, что на крышу их дома упал обломок самолета.