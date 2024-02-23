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На Кубани локализовали пожар после падения летательных объектов

ТАСС: площадь пожара на Кубани после падения летательных объектов локализована

Пожар, возникший после падения летательных аппаратов в Каневском районе Краснодарского края, был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«В настоящее время на месте падения летательного аппарата пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м», — сообщили агентству.

До этого жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта.

Позже оперштаб Кубани сообщил, что в районе хутора Трудовая Армения упало два летательных аппарата. В результате начался пожар на площади примерно 250 квадратных метров. Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее семья из Флориды заявила, что на крышу их дома упал обломок самолета.

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