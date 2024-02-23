Жители Краснодарского края сообщили об упавшем с неба объекте

Жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно.Новости».

«Самолет упал или че, там еще что-то взрывается», — комментируют очевидцы произошедшее.

В социальных сетях публикуются кадры пожара под населенным пунктом рядом с местом происшествия.

Кроме этого, свидетели рассказали, что после падения объекта раздалось несколько взрывов. При этом местные жители не знают, что стало причиной пожара.

Официальных данных о происшествии, в том числе о пострадавших, на данный момент нет.

6 февраля глава подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил сообщил, что в порядка 50 самолетах Boeing 737 обнаружены несоответствия в просверленных отверстиях в фюзеляжах.

Ранее семья из Флориды заявила, что на крышу их дома упал обломок самолета.