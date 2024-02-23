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ЕС ввел санкции против граждан Белоруссии «за депортацию украинских детей»

Шевцов, Демидов и Талай попали под санкции ЕС «за депортацию украинских детей»

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Shutterstock

В санкционный список Евросоюза были внесены трое граждан Белоруссии, связанных с благотворительностью. Как сообщается в документе на сайте «Официального журнала Евросоюза», они попали в перечень «за депортацию украинских детей».

Согласно документу, в 13-й пакет санкций как физические лица попали генсек Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов и Алексей Талай, глава благотворительного Фонда имени Алексея Талая.

В постановлении Совета ЕС уточняется, что каждый из них «нес ответственность за незаконную депортацию украинских детей в Республику Беларусь».

В документе Евросоюза помимо «депортации» утверждается, что украинских «детей заставляют посещать образовательные программы, которые отрицают право Украины на государственность, призывают к «денацификации» и «деукраинизации» страны».

Шевцов в комментарии агентству ТАСС заявил, что санкции были введены за помощь, которую он оказывает детям Донбасса вместе с фондом Талая. Глава БОКК подтвердил, что дети посещают Белоруссию, которая является для них «островком мира».

Он заверил, что организация работала бы таким же образом и с детьми из других стран, если бы это было необходимо. Никакой специальной программы для детей Донбасса у него нет, уточнил глава БОКК.

«Если ЕС решил ввести против меня санкции, то буду даже говорить не медицинским, а человеческим языком — идиоты, по-другому я не назову», — заключил Шевцов.

Ранее в Белоруссии ответили на планы Литвы закрыть два пункта для пропуска автомобилей.

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