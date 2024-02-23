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Двое российских школьников провалились под лед

В Смоленске два мальчика провалились под лед на Днепре

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СУ СК России по Смоленской области' class="item-image" >
Телеграм-канал СУ СК России по Смоленской области

В Смоленске два мальчика провалились под лед на реке Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел 23 февраля. Два школьника спустились на реку в районе улицы Мало-Краснофлотской и оказались в ледяной воде. Одному из мальчиков удалось выбраться и связаться со экстренными службами. Его спасли прибывшие на место полицейские. Мальчика с признаками переохлаждения доставили в больницу.

Поиски второго ребенка продолжаются. По факту безвестного исчезновения школьника возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростовской области спасли провалившуюся под лед девочку.

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