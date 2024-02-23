Двое российских школьников провалились под лед

В Смоленске два мальчика провалились под лед на реке Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел 23 февраля. Два школьника спустились на реку в районе улицы Мало-Краснофлотской и оказались в ледяной воде. Одному из мальчиков удалось выбраться и связаться со экстренными службами. Его спасли прибывшие на место полицейские. Мальчика с признаками переохлаждения доставили в больницу.

Поиски второго ребенка продолжаются. По факту безвестного исчезновения школьника возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростовской области спасли провалившуюся под лед девочку.