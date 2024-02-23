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Жители Авдеевки получили первые российские паспорта

Глава округа Шевченко: жителям Авдеевки выдали первые российские паспорта

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Телеграм-канал Дмитрий Шевченко, глава Ясиноватского муниципального округа

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале сообщил, что жителям Авдеевки (ДНР) выдали первые российские паспорта.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!» — говорится в публикации.

22 февраля официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки подали документы на гражданство РФ.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

Ранее в Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки.

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