Жители Авдеевки получили первые российские паспорта

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале сообщил, что жителям Авдеевки (ДНР) выдали первые российские паспорта.
«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!» — говорится в публикации.
22 февраля официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки подали документы на гражданство РФ.
17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.
Ранее в Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки.