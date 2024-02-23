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Россиянку, оскорбившую многодетную мать, обязали заплатить штраф

Петербурженка, обматерившая многодетную мать, заплатит штраф в три тысячи рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Жительницу Санкт-Петербурга признали виновной в оскорблении соседки по коммунальной квартире и обязали выплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел 16 ноября 2023 года в Колпино, в доме 54 по улице Веры Слуцкой. Как рассказала заявительница, соседка вышла из комнаты и начала оскорблять ее, когда она одевала детей на прогулку в общем коридоре. Женщина не выбирала выражения и при детях выражалась нецензурно.

После заявления петербурженки в отношении нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении и обязали ее выплатить штраф размером три тысячи рублей.

Ранее тверчанин, обматеривший в дачном чате соседа, выплатил штраф.

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