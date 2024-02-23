Министр инфраструктуры Украины сообщил, во сколько обойдется восстановление страны

Восстановление Украины может обойтись в €500 млрд. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков в интервью агентству DPA.

По его словам, процесс восстановления страны может занять до 10 лет. При этом самый серьезный ущерб можно будет устранит за 2-3 года, отметил он.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинули более 6 млн человек. В Германии сейчас проживает около 1,1 млн граждан Украины, которые въехали в страну с начала 2022 года.

До этого посол РФ в Великобритании Андрей Келин призвал президента Владимира Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. По словам Келина, чтобы не дать Украине рухнуть окончательно, необходимо на каком-то этапе остановиться и начать обсуждение «стратегии выхода».

Посол обратил внимание, что сейчас Россия не видит сколько-нибудь серьезных мирных предложений со стороны президента Владимира Зеленского и его западных союзников. Он счел, что украинской стороне лучше признать реальное положение вещей и учесть российские интересы в сфере безопасности.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.