Россиянин пытался отрубить ногу новому ухажеру бывшей жены

Житель Екатеринбурга напал на ухажера бывшей жены с топором. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 2 января: 25-летний мужчина приехал в поселок Совхозный, где живет его бывшая жена, чтобы выяснить отношения с ее нынешним 21-летним партнером. Екатеринбуржец посчитал, что партнер экс-супруги унизил его, высказав в соцсетях оценочное суждение о его отцовской роли.

В итоге агрессивный мужчина напал на оппонента с топором и попытался отрубить ему ногу. Пострадавшему помогли соседи.

В деле разбирается полиция.

Ранее охранник школы в Бурятии задержал на входе ученика с топором.