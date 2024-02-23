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Россиянин пытался отрубить ногу новому ухажеру бывшей жены

В Екатеринбурге мужчина пытался топором отрубить ногу ухажеру бывшей жены

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Depositphotos

Житель Екатеринбурга напал на ухажера бывшей жены с топором. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 2 января: 25-летний мужчина приехал в поселок Совхозный, где живет его бывшая жена, чтобы выяснить отношения с ее нынешним 21-летним партнером. Екатеринбуржец посчитал, что партнер экс-супруги унизил его, высказав в соцсетях оценочное суждение о его отцовской роли.

В итоге агрессивный мужчина напал на оппонента с топором и попытался отрубить ему ногу. Пострадавшему помогли соседи.

В деле разбирается полиция.

Ранее охранник школы в Бурятии задержал на входе ученика с топором.

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