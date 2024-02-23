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Казачий полк имени Бакланова торжественно проводили в зону спецоперации

В Новочеркасске организовали торжественные проводы казаков в зону спецоперации

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Первый казачий»

17-й Донской генерала Бакланова казачий полк казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса завершил подготовку и боевое слаживание. Перед отправкой в зону проведения спецоперации бойцы полка прибыли в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор города Новочеркасска, где состоялся торжественный молебен. Об этом сообщает Теlegram-канал «Первый казачий».

«Кроме участия в торжественном молебне по случаю отбытия на фронт, казаков ждала еще одна важнейшая церемония — прибитие к древку и освящение полкового знамени. Согласно казачьим традициям, только после этого полк считался официально созданным и начинал отсчитывать свою историю», — говорится в сообщении.

Первый гвоздь забил атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. После в церемонии приняли участие командир полка с позывным «Вектор», духовник Всевеликого войска Донского отец Георгий, а также бойцы СВО из числа новочеркасских казаков и кадет Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса.

По окончании церемонии бойцам передали набор гуманитарной и технической помощи, собранной донскими казаками.

Ранее портал «Российское казачество» назвал количество участвующих в спецоперации казаков.

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