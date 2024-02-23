Россиянка получила гематомы на все лицо после лечения в частной стоматологии

Жительница Тюмени получила огромные гематомы после планового лечения в частной стоматологической клинике города. Об этом сообщает издание «Наш город» со ссылкой на пострадавшую.

За лечением женщина обратилась в клинику 7 февраля.

«Врач сообщил, что мне необходимо почистить каналы, и предупредил, что я испытаю некоторый дискомфорт. Процедура была очень болезненной, я умоляла врачей остановиться. Из кабинета выходила в слезах», — поделилась тюменка.

Женщина утверждает, что уже через несколько часов после процедуры ее лицо раздуло и на нем появились первые синяки. Пациентка повторно обратилась в клинику, чтобы ей выписали «больничный», так как побоялась довериться ее специалистам еще раз. Ей выписали направление в государственную стоматологию. Там женщине открыли лист нетрудоспособности и поставили диагноз «гипохлоритная авария».

Пациентка написала заявление в правоохранительные органы.

В частной клинике в комментарии изданию рассказали, что готовы помогать пациентке и рассмотреть ее претензии.

Ранее стоматолог без разрешения пациентки вылечил ей за один прием 22 зуба и попал под суд.