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В Петербурге неизвестные сообщили о бомбе в Пулково

78.ru: неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Пулково

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Неизвестные сообщили о бомбе в Пулково. Об этом сообщил телеканал «78.ru».

По данным журналистов, в аэропорт по телефону дозвонился мужчина и заявил, что на территории воздушной гавани заложено взрывное устройство. Бомба якобы размещена в одном из туалетов воздушной гавани.

Информацию о звонке подтвердили в пресс-службе аэропорта. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия без эвакуации пассажиров. Аэропорт работает в штатном режиме.

В начале февраля аэропорт в Омске эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. На место прибыла бригада саперов, которая провела все необходимые мероприятия.

20 января подобный случай произошел в аэропорту грузинского Батуми. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в воздушной гавани, на место прибыли полиция и кинологи с собакой.

Ранее самолет из Кутаиси в Барселону получил сообщения о бомбе.

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