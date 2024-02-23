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Ликсутов заявил, что для ЦТУ закупили почти 4,5 тысячи новых вагонов

За 13 лет транспортный комплекс Москвы закупил почти 4,5 тысячи вагонов для ЦТУ

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Дептранс Москвы

С 2010 года транспортный комплекс Москвы закупил почти 4,5 тыс. новых и современных вагонов пригородных поездов для Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Глава Дептранса отметил, что на смену устаревшим электричкам приходят современные поезда, а ж/д стала неотъемлемой частью городского транспорта.

Пассажиров МЦД в том числе перевозят модернизированные «Иволги», созданные специально для Московских центральных диаметров (МЦД) — сегодня это самый современный поезд отечественной разработки, а также электрички ЭП2ДМ, ЭП2Д.

На первых двух диаметрах подвижной состав обновили уже на 100%, на третьем — обновление планируют закончить уже в этом году, на четвертом — до конца 2025 года, уточнил Максим Ликсутов.

«Москва — город номер один в мире по темпу обновления пригородных электропоездов. Количество современных составов возросло с 5% до 71%. Пассажиры активно пользуются ж/д транспортом и высоко оценивают комфорт и надежность поездок. Мы продолжаем масштабную программу обновления подвижного состава по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил глава ведомства.

ЦТУ — это ж\д сеть, которая связывает Москву с ближайшими регионами.

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