Енот укусил подростка в одном из московских кафе

В центре Москвы енот укусил девочку-подростка в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в заведении на улице Большая Полянка. По информации ведомства, сотрудники кафе разрешили 16-летней гостье погладить енота. Общение подростка с животным закончилось тем, что енот укусил гостью за палец. Несовершеннолетней потребовалась помощь медиков.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Ранее владелец контактного зоопарка, где енот покусал ребенка, стал фигурантом уголовного дела.