В Херсоне произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Иные подробности о ситуации в населенном пункте в материале не приводятся.

При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время на части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Речь идет о той территории региона, которая находится под контролем Киева.

Более того, особый режим действует в еще четырех областях Украины. В «красной» зоне оказались Николаевская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Утром 23 февраля украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в городе Одессе. По информации журналистов, в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в административном центре региона загорелся объект инфраструктуры. По словам чиновника, в результате пожара пострадали несколько человек.

Ранее в Винницкой области Украины произошел взрыв на железной дороге.