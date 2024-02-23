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Российский школьник покалечился в батутном центре

В Самаре мальчик покалечился в батутном центре

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Телеграм-канал «ЧП САМАРА»

В Самаре школьник получил серьезную травму, отдыхая в батутном центре ТЦ Letout. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара» со ссылкой на родственников пострадавшего мальчика.

Инцидент произошел 22 февраля. Мальчик, прыгая на батутах, травмировал ногу. Канал опубликовал кадр, на котором видно, что у ребенка под коленом правой ноги вырван кусок кожи, часть мышцы и просвечивает кость. Каким образом ребенок получил такое повреждение, не уточняется. Родственники школьника сняли видео, где показали, что металлические крепления на стыках между батутами никак не закрыты.

Мальчика забрали на «скорой» в больницу им. Середавина, где врачи провели ему операцию под общим наркозом.

Семья ребенка обратились в полицию и попросила приостановить работу центра, пока администрация не закроет все опасные элементы игровых комплексов.

Ранее ребенок сломал грудную клетку в батутном центре Челябинска.

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