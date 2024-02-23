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Украинская сторона рассказала ЗАЭС, когда завершится ремонт на линии 330 кВ

Украина уведомила ЗАЭС о завершении ремонта на линии 330 кВ не раньше 1 марта

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Reuters

Украина уведомила руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что ремонтные работы на отключенной ранее линии 330 кВ завершатся не ранее 1 марта. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Ремонтные работы на линии 330 кВ «Ферросплавная-1» будут закончены не раньше 1 марта. Это вызывает нашу обеспокоенность, так как обычно ремонт занимал один-два дня», — сказала она.

Яшина отметила, что Запорожская АЭС уведомила о своем беспокойстве инспекторов МАГАТЭ.

21 февраля Международное агентство по атомной энергии сообщало, что Запорожскую атомную электростанцию 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.

7 февраля глава МАГАТЭ лично посещал территорию ЗАЭС в сопровождении своих сотрудников и представителей Минобороны Российской Федерации. В тот же день состоялась очередная ротация наблюдателей агентства на станции. После визита Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС.

Ранее стало известно, когда может состояться визит Гросси в Москву.

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