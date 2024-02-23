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«Привязали руки к кровати»: сибирячка рассказала об обращении с пожилой матерью в больнице

Тюменка сообщила об издевательском отношении в больнице к ее пожилой матери

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Shutterstock

Жительница Тюмени заявила об издевательствах над ее 89-летней матерью, которую лечили в Западно-Сибирском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием «72.ru».

По словам тюменки, в январе ее пожилую мать забрали в реанимацию больницы на улице Беляева. Через несколько дней пенсионерку перевели в обычную палату, и там пациентка якобы столкнулась с издевательствами со стороны медработников.

Дочь пенсионерки рассказала, что после перевода из реанимации в обычную палату ее мать была без одежды. Она пошла закрыть в палату дверь, упала на пол и пролежала так до утра.

«Это факт вопиющий! Человек пролежал голый на холодном полу. <...> Сейчас на локте у нее рана. Потом ее подняли и привязали руки к кровати какой-то веревкой. Просила, чтобы руки развязали, но никто не реагировал», — поделилась собеседница с СМИ.

Пенсионерка рассказала о случившемся, когда вернулась домой. Дочь пациентки обратилась в депздав области и Роспотребнадзор.

Ранее в Мурманской области 90-летнюю женщину привязали к больничной кровати.

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