В крымском зоопарке в семье антилоп родился детеныш

В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в семье антилоп канна родился детеныш. Об этом сообщил РИА Новости директор Виктор Жиленко.

По его словам, родилась самка. Маму с потомством поселили в отдельном вольере, где сухо и теплее, чем на открытом воздухе. Дело в том, что антилопы канна могут быть весьма агрессивными при защите потомства. Так, они не боятся больших хищников и готовы поднять на рога кого угодно, защищая своих малышей, отметил директор.

Поэтому сотрудники зоопарка решили, что маме в вольере будет спокойнее, а маленькой антилопе — гораздо теплее и комфортнее. Чтобы дать качественное питание матери, ей дают усиленный рацион с овощами и фруктами. Особенно канна любит яблоки и морковь. К антилопе и детенышу в окошко периодически заглядывает отец, отметили работники.

Жиленко добавил, что молоко канн полезнее, чем обычное коровье из-за большого содержания белка и жира. В СССР ученые создали лекарство «Молокан» на основе этого молока.

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