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Ивлеева поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Ивлеева обратилась к ветеранам и участникам СВО в День защитника Отечества

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и блогер Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал из-за организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор», поздравила граждан РФ с Днем защитника Отечества. Соответствующее обращение она опубликовала в личном Telegram-канале.

Знаменитость поблагодарила всех защитников Отечества, особенно выделив ветеранов и участников специальной военной операции (СВО). Ивлеева поздравила с 23 февраля всех военнослужащих, которые находятся на передовой и трудятся в тылу.

«Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!» — написала актриса.

22 февраля заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что организатор «голой вечеринки» запланировала поездку в регион. По его словам, таким образом Ивлеева хочет вернуть утраченное народное признание.

Позже ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Он выразил надежду, что блогер переосмыслит свои поступки, но заявил об отсутствии у него веры в быстрое изменение ситуации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал указ о проведении праздничных салютов в День защитника Отечества.

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