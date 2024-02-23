Украинец избежал мобилизации после того, как пришел в военкомат пьяным

В Винницкой области Украины мужчина дважды смог избежать мобилизации при помощи алкоголя. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Военнообязанный прибыл в военкомат, но транспорт для отправки мобилизованных задерживался. В это время он решил отойти и выпить алкоголь, а когда вернулся его отправили домой и выписали повестку на другой день, так как военкомам запрещено отправлять пьяных лиц в воинские части.

В следующий раз он пришел в военкомат раньше указанной даты, при этом снова оказался пьян.

В военкомате ему предложили написать заявление с изложением своего нежелания проходить военную службу, на что военнообязанный согласился. Позже суд первой инстанции постановил, что считает недоказанной виновность мужчины и считает необходимым его оправдать, но Винницкий апелляционный суд отменил приговор и признал жителя региона виновным, назначив ему наказание в виде трех лет колонии условно.

Накануне сообщалось, что в Одессе мужчины силой вытолкали сотрудников военкомата из трамвая.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.