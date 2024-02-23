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В Польше заявили об утрате части обломков рухнувшего в Смоленске Ту-154

Комиссия МО Польши уничтожила ряд вещдоков по делу о крушении Ту-154 в Смоленске

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Следственный комитет РФ/РИА «Новости»

Подкомиссия польского министерства национальной обороны, которая занималась повторным расследованием крушения самолета Ту-154 при заходе на посадку в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещественных доказательств по этому делу. Такое заявление сделал заместитель главы военного ведомства республики Цезарий Томчик, которого процитировала радиостанция RMF FM.

Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Всего в результате авиакатастрофы разбились 96 человек, в том числе действовавший на тот момент президент Польши Лех Качиньский и его супруга.

«Прокуратура передала комиссии <...> 23 обломка разбившегося под Смоленском самолета [Ту-154]. Доказательства были приняты без протокола и акта. Эти детали были сданы на хранение подкомиссии», — отметил Томчик.

Он добавил, что позже пять вещественных доказательств были направлены на экспертизу. Но в итоге эти обломки оказались уничтожены, подчеркнул представитель министерства национальной обороны.

Более того, по его словам, члены подкомиссии потеряли еще несколько обломков воздушного судна. Томчик решил не уточнять, сколько именно вещественных доказательств было утеряно.

Ранее в Польше заявили об отсутствии возможностей для повторного расследования крушения Ту-154.

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