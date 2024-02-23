Россиянам рассказали, как можно поделить имущество в неофициальном браке

Для раздела имущества в гражданском (неофициальном) браке нужны доказательства совместного проживания и права на ту или иную собственность. Об этом предупредило Роскачество, пишет «Лента.ру».

Гражданский брак — это бытовой термин, который не относится к официальному и юридически зарегистрированному браку. То есть это сожительство или семейные отношения, поэтому перед законом у такой пары нет прав, которые присущи зарегистрированным супругам.

Роскачество рассказало, что, например, после рождения ребенка требуется совместное заявление отца и матери для установления отцовства. Также сожитель не имеет тех же прав по отношению к жизни и здоровью партнера, как у супруга. То есть для принятия важных медицинских решений или доступа в реанимацию необходимо наличие специального документа, предупредили в организации.

Также неофициальный брак не влечет за собой автоматическое возникновение общей собственности. То есть в случае покупок имущества во время совместного проживания, каждый из сожителей владеет только тем имуществом, которое было официально зарегистрировано на него.

Чтобы избежать недоразумений при общем владении имуществом, специалисты посоветовали сразу же оформить право об общей собственности, например, при покупке недвижимости или автомобиля.

Если в отношениях возникли разногласия, и партнеры не могут договориться, то по вопросу дележки имущества стоит обратиться в суд. Чтобы доказать свое право на собственность, нужно предоставить документальные подтверждения совместного проживания и семейных отношений. Это могут быть показания от родственников, документы об общих затратах, кредитные договоры и другие документы, подтверждающие совместную жизнь и имущественные отношения пары.

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