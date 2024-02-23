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Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе загорелся инфраструктурный объект

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Depositphotos

Огонь охватил один из инфраструктурных объектов, расположенных в городе Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате пожара пострадали несколько человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб, уточнил он.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины, в ночь на 23 февраля на территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Регион оставался в «красной» зоне в течение почти трех часов.

До этого Telegram-канал 360tv со ссылкой на украинские издания сообщил о взрывах в Харьковской области. Журналисты отметили, что в то же время в трех регионах страны — Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях — была объявлена воздушная тревога. Кроме того, о возможной опасности предупредили жителей подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей.

Ранее на Украине раскрыли количество уничтоженных объектов портовой инфраструктуры.

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