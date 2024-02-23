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Сотрудников прокуратуры и СК РФ освободят от призыва

ГД рассмотрит законопроект об отсрочке призыва сотрудников прокуратуры и СК РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На рассмотрение Госдумы поступил проект закона об отсрочке от призыва на военную службу работников прокуратуры и Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сотрудники прокуратуры и СК РФ, имеющие высшее образование и спецзвания, на время службы не будут призываться в ряды Вооруженных сил России.

Кроме того, на время службы они будут освобождаться от призыва на военные сборы.

Законопроект устанавливает, что такие сотрудники попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться кабмином РФ.

В настоящий момент аналогичные нормы закон распространяет на сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, Государственной противопожарной службы, органов ФССП и таможенных органов.

В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

22 февраля в Госдуме отказались включать в ОСАГО компенсацию за упавшие на авто сосульки.

В тот же день Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком.

Ранее Госдума приняла закон о праве на самозапрет на выдачу кредитов.

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