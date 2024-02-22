В российском городе ликвидировали 20 нелегальных торговых точек

В Петербурге ликвидировали 20 торговых точек, осуществлявших незаконную торговлю. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации телеканала, ликвидированные нелегальные торговые точки находились в Приморском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах. Там продавали сигареты, орехи, сухофрукты, обувь, овощную и текстильную продукцию.

Отмечается, что один из участков сразу же был освобожден от торговой постройки. Собственник павильона занимал землю, не оформив соответствующих документов, сообщает 78.

В администрации города заверили, что рейды по борьбе с несанкционированной торговлей будут продолжаться, передает телеканал.

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