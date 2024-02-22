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Бастрыкину доложат о деле уральского преподавателя, поставившего студентку на колени

Бастрыкин запросил доклад о деле преподавателя, поставившего студентку на колени

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о преподавателе, поставившем студентку на колени. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

В СУ СК России по Свердловской области начали процессуальную проверку после появления информации о грубых и непедагогичных методах воспитания в отношении студенток со стороны преподавателя одного из техникумов в городе Каменск-Уральский. Доклад о результатах проведенных мероприятий представят Бастрыкину.

Инцидент произошел в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса. 31-летний педагог, преподававший строевую, боевую и тактико-специальную подготовку, поставил студентку на колени в углу аудитории в качестве наказания. До этого мужчина отшлепал ремнем другую студентку. Адвокат одной из пострадавших рассказал, что мужчина заставлял их покупать ему видеоигры на праздники.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о проверке после нахождения голого ребенка в Петербурге.

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