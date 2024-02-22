В российском регионе сгорел автобус на трассе, пострадали два человека

В Удмуртии на трассе сгорел рейсовый автобус, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 22 февраля на седьмом километре автодороги Воткинск-Чайковский. В автобусе, где находилось 39 человек, включая двоих детей и водителя, произошло возгорание в моторном отсеке.

На момент прибытия на место экстренных служб происходило открытое горение транспортного средства. К ликвидации пожара привлекли шесть человек и две единицы техники.

В результате произошедшего пострадали 15-летняя девушка-подросток и 19-летний юноша. Сообщается, что они разбили окно и получили колото-резаные раны кистей. От госпитализации молодые люди отказались. Всех, кто ехал в сгоревшем транспорте, доставили на автостанцию в Воткинске на другом автобусе.

Ранее мать ушла к знакомым, оставив детей в машине, и она загорелась.