Появились кадры с Путиным за рулем «КамАЗа»

Появились кадры, на которых президент России Владимир Путин управляет «КамАЗом». Кадры опубликовали на сайте Кремля.

На самосвале он ехал вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Они прибыли в многофункциональную зону (МФЗ) на одном из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью.

На кадрах видно, что Хуснуллин уже ждал Путина в кабине, и когда тот сел внутрь, решил пошутить.

«Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 «Восток» подбросите?» — спросил он.

Президент ответил утвердительно. Продвигаясь по дороге, Путин живо интересовался, как проложена трасса, как устроены развязки. Президент и вице-премьер активно вели диалог.

В этот же день, 22 февраля, президент РФ посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Полет начался примерно в 15:30 (совпадает с мск) и длился 30 минут.

Позже глава государства поделился впечатлениями от полета. Путин назвал модернизированный Ту-160М отличной техникой и подчеркнул, что его можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

Ранее в Кремле заявили, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на ракетоносце Ту-160М.