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Петербуржцу сломали лицо во время нападения в подъезде

РЕН ТВ: в Петербурге мужчине сломали кости лица во время нападения в подъезде

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Петербурге на мужчину напали в подъезде и сломали ему кости лица. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 20 февраля недалеко от станции метро «Площадь восстания». В подъезде многоквартирного дома на 1-й Советской улице на мужчину напал неизвестный. Злоумышленник избил россиянина.

В результате у него диагностировали множественные переломы костей лица, глазницы и основания черепа, а также перелом челюсти. Медики оценили его состояние как тяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Ленобласти мужчины проломили голову соседу, который был недоволен громкой музыкой.

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