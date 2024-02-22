Мужчина домогался девушек в московской электричке, одна из них была несовершеннолетней

В Москве мужчина домогался в электричке двух девушек, одна из них была несовершеннолетней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 21 февраля в вагоне «Ласточки». Злоумышленник начал приставать в 16-летней девушке и не давал ей выйти из поезда, однако несовершеннолетняя вырвалась и рассказала о произошедшем отцу.

Приблизительно через десять минут после первого инцидента мужчина стал приставать к 21-летней россиянке. Ей также удалось вырваться. Девушка рассказала об инциденте сотрудникам правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

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