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Хулиган из Тулы выстрелил из газового пистолета в лицо полицейскому

В Туле мужчина распылил аэрозоль в лицо полицейскому во время уличного конфликта

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Туле мужчину арестовали после нападения с газовым пистолетом на сотрудника полиции. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы УМВД по Тульской области.

Участник уличного конфликта, произошедшего на пересечении улиц Ложевая и Марата, распылил аэрозольную жидкость в лицо прибывшего на место происшествия полицейского. Он также применил к пострадавшему физическую силу, после чего был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Стражи порядка, принимавшие участие в задержании хулигана, получили телесные повреждения и химические ожоги глаз.

После чего в отношении 29-летнего безработного местного жителя возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд, как ожидается, изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пассажир напал на полицейского после задержания за дебош во Внуково.

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