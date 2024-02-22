Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи начали прибывать в «Сириус»

На федеральную территорию «Сириус» 22 февраля прибыли более 600 волонтеров ВФМ–2024 из Краснодарского края, сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что следующими в Город молодежи мира отправятся добровольцы из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Заезд продолжится до 26 февраля. После этого волонтеры приступят к подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи — они получат экипировку, а также пройдут узкоспециализированное обучение на объектах фестиваля.

«Сегодня мы встречаем первых волонтеров Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус». Это событие является важным шагом на пути к проведению масштабного мирового события, которое объединит молодых людей со всей планеты», — отметила заместитель генерального директора дирекции ВФМ–2024 по региональному взаимодействию Лариса Сулима.

По ее словам, волонтеры являются настоящими послами фестиваля, которые будут создавать атмосферу радушия и российского гостеприимства.

«Добровольцы — «народные дипломаты», которые нацелены строить мосты дружбы с зарубежными и участниками, организовывать совместную полезную программу, выстраивать межкультурные коммуникации», — добавила она.

Как уточнили организаторы фестиваля, волонтеры будут помогать по 15 функциональным направлениям. Кроме того, 29 февраля состоится торжественная церемония старта работы волонтерского корпуса ВФМ–2024.