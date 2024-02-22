Россиянам рассказали, как весной изменятся цены на бензин

Российские власти будут до конца марта предпринимать меры для удержания стоимости бензина без заметных потребителям колебаний. Но с апреля цены на бензин все равно начнут расти, предупредила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с РИАМО.

За два месяца оптовые цены на бензин подскочили на 12%, напомнила эксперт. По ее словам, вызвана такая ситуация несколькими причинами. В частности, рост спровоцировали перебои в работе заводов в южных регионах, авария на установке каталитического крекинга НПЗ «Лукойла».

Большую роль в формировании цен на бензин сыграли также цены на нефть: Urals в феврале выросла на 18% в рублевом эквиваленте. Бунина согласилась, что для российского бюджета это позитивное изменение, однако подчеркнула, что рост стоимости нефти на мировом рынке провоцирует повышение оптовых цен внутри страны. По этим причинам предпринимаемые меры не помогут избежать роста стоимости бензина на АЗС, предупредила эксперт.

«С апреля будет плавное повышение стоимости, учитывая ежегодные ремонты НПЗ. Работы будут проводиться на нескольких заводах, включая Омский и Волгоградский», – добавила она.

К лету, по прогнозу Буниной, дизель будет стоить 65 рублей. Цена продержится до осени, пока не завершится аграрный сезон.

Напомним, из-за поломки на предприятии «Лукойл» «Нижегороднефтеоргсинтез» в декабре он вынужден был сократить объемы экспорта бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом. Сообщалось, что ремонт продлится до весны. Минэнерго на этом фоне сократило объем экспорта бензина российскими нефтяными компаниями. По данным ведомства, производство бензина класса 5 в России снизилось на 1,7-1,8%.

Ранее эксперт спрогнозировал цены на бензин в 2024 году.