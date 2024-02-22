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В Германии мигрант напал с ножом на 12-летнего мальчика и угрожал ему расправой

В Мюнхене мигрант посреди улицы набросился с ножом на 12-летнего мальчика

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Christian Mang/Reuters

В Германии пьяный иностранец напал на местного ребенка и пригрозил ему расправой. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 21 февраля в районе Обергизинг-Фазангартен к юго-востоку от центра Мюнхена. По данным СМИ, 35-летний гражданин Ирака приставил нож к горлу 12-летнего мальчика, случайно оказавшегося поблизости, и осыпал его угрозами. Спустя некоторое время мужчина отпустил ребенка и покинул место преступления, чуть позже туда прибыли два патруля.

Вскоре правоохранители нашли подозреваемого благодаря детальному описанию, которое дали свидетели нападения, и задержали его в приюте для бездомных, расположенном неподалеку. В момент задержания нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Адыгее мужчина с ножом затащил ребенка под мост и изнасиловал.

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