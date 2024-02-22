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Московских подростков обвинили в повреждении мемориальных табличек в парке

В Москве в повреждении мемориальных табличек в парке обвинили двух подростков

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Global Look Press

В Москве двух подростков задержали и обвинили в повреждении мемориальных табличек в парке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По версии следствия, фигуранты 2008 года рождения 12-13 февраля совершили порчу трех мемориальных табличек в одном из парков в Новой Москве, сообщает агентство. Доски посвящены выдающимся местным жителям. Среди них педагог Коммунарской школы и фронтовик Виктор Кесарев.

Несовершеннолетним предъявили обвинение по уголовным статьям о вандализме и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Отмечается, что вину подростки не признали.

Ранее в Новосибирской области вандалы испортили бронетранспортер-памятник.

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