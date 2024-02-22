Политолог назвал спецоперацию закономерным ответом на преступления киевского режима

Молодая демократическая Россия пыталась выстраивать партнерские отношения со всеми бывшими советскими республиками. В отношении большинства их них это во многом было достигнуто: созданы СНГ и ОДКБ — организации, на паритетных началах несущие выгоду каждому ее члену, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев. При этом он отметил, что впервые появившаяся украинская государственность тогда не ратифицировала устав СНГ, напротив, принимая участие в исключительно прозападных организациях.

«Уже в 1998 году украинские власти начнут «разрезать на металлолом» советские Ту-160, несмотря на многократные предложения России их выкупить», — напомнил Матвей Киселев.

Он назвал 90-е годы страшным сном для России и подчеркнул, что страна вышла из них стабильным и развивающимся государством.

«Российские попытки наладить отношения не прекратились. Вплоть до 2014 года политическое руководство РФ продолжало искать решения для «перезапуска» диалога с Украиной», — добавил эксперт.

Точкой невозврата, по мнению Матвея Киселева, стали события Майдана.

«Западные лидеры окончательно закрепили за собой право называться «империей лжи». Соглашение между украинской оппозицией и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, гарантами которого стали лидеры ЕС, должно было положить конец волнениям в стране и наметить законный курс реформ», — сказал Киселев.

Он указал, что, несмотря на это, руководство Запада, «видимо, решило, что другого такого момента, чтобы «оторвать» Украину от России, не будет».

«Нарушив свои заверения в приверженности закону и праву, был инициирован госпереворот на Украине. Исполнителями этого преступления в отношении украинских граждан стали боевики-националисты, которые с 1991 года активно взращивались всевозможными западными институтами так называемой мягкой силы», — констатировал член клуба «Дигория».

Что было дальше, отметил эксперт, все хорошо знают.

«Возвращение Крыма в «родную гавань», мужественное сопротивление молодых республик киевскому режиму, очередной саботаж переговорного процесса и Минских соглашений кураторами из Вашингтона. 8 лет страданий мирных людей и более 30 лет вранья и вероломства в отношении России, нарушение всех договоренностей западными гарантами», — перечислил политолог.

Спецоперацию Киселев назвал закономерным и законным ответом на «ложь и преступления Вашингтона и подчиненного ему киевского режима».

При этом Россия, отметил эксперт, желает лишь мира и «царства разума» на земле.