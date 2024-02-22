Россияне ответили, готовы ли они взять опеку над одинокими пенсионерами

Почти половина (41%) россиян положительно отнеслись к инициативе разрешить брать под опеку одиноких пожилых людей, которую одобрили на Чукотке, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек.

Они считают, что это позволит одиноким пенсионерам почувствовать себя нужными, а молодым — обрести еще одного близкого человека.

«Я бы взялась за такую работу. У меня уже есть опыт ухода за пожилыми», — поделилась участница опроса.

При этом 33% ответили, что не решились бы взять опеку над незнакомым человеком, потому что это слишком большая ответственность.

«Точно нет. Тут со своими-то бабушками и дедушками не всегда можно найти общий язык. А чужие пожилые люди — тем более: жизнь их тебе неизвестна, уклад и привычки тоже. Можно очень долго подстраиваться и привыкать друг к другу, но так и не добиться успеха в этом», — сказала участница исследования.

Оставшиеся 26% россиян затруднились ответить на этот вопрос. Они отметили, что это серьезное решение, поэтому на его обдумывание нужно время.

До этого сообщалось, что мошенники выманили у 66-летней женщины из Волгограда более 12 млн рублей. Неизвестный связался с россиянкой и заявил, что якобы является работником банка и только что кто-то пытался взять на нее кредит. Чтобы средства пенсионерки были в безопасности, «специалист» предложил перевести деньги на безопасный счет.

Ранее омбудсмен заявила о преследовании Украиной семей, взявших под опеку детей из Донбасса.