Климатолог рассказал о потере странами мира суши из-за роста уровня океанов

Территории многих государств ежегодно сокращаются из-за подъема уровня воды в океане. Об этом климатолог Александр Чернокульский рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Почти все прибрежные страны, кроме некоторых регионов, испытывают проблемы из-за подъема уровня воды. У нас особенно сильно это заметно в Арктике», — сказал он.

Некоторые страны могут быть и вовсе затоплены, отметил специалист. Речь идет о низких тропических островах и странах Южной Азии.

Есть несколько способов борьбы с этой проблемой. Кто-то использует дамбы для защиты территории от воды.

«Люди сопротивляются, возводят защитные укрепления, и в таком случае потери берегов могут быть минимальны. Или, к примеру, могут насыпать острова», — подытожил специалист.

Незадолго до этого издание Bloomberg сообщило, что изменение климата к 2050 году сократит валовой внутренний продукт (ВВП) Африки на 7,1%, лишит 200 миллионов африканцев продовольствия и уменьшит доходы от сельского хозяйства на 30%.

Ранее российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.