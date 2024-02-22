В Ленобласти появятся новые современные автобусы

В рамках транспортной реформы на маршруты Тосненского, Гатчинского и Приозерского районов Ленинградской области выпустят 70 новых автобусов, приобретенных с использованием федеральных казначейских кредитов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что регион привлек на закупку автобусов федеральные казначейские кредиты по поручению президента России Владимира Путина, который указал на необходимость повышения транспортного обслуживания жителей Ленобласти.

По словам Александра Дрозденко, автобусы комфортабельные и современные, рассчитаны на 45 посадочных мест. Транспорт будут использовать для междугородних перевозок.

«Сегодня на заседании правительства как раз обсуждали перевод транспорта на газ — так вот, все новые автобусы работают на газу», — уточнил глава региона.

Также Дрозденко добавил, что в рамках транспортной реформы, которую уже начали реализовывать в Ленобласти, на 1 января 2025 года в регионе появится 500 новых комфортабельных автобусов.

«Они будут разные: большие, низкопольные, с короткой и с длинной базой, повышенной проходимости — на различные виды и направления, поскольку в разных районах региона отличаются транспортные условия», — сказал губернатор.

Он отметил, что президентская программа реально работает и востребована во всех регионах России.

В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что в автобусах установлены кондиционеры, электронные табло, автоинформаторы, камеры видеонаблюдения, система подсчета пассажиропотока.

Общая сумма взятых на закупку транспорта специальных казначейских кредитов составила 800 млн рублей.

Ранее Александр Дрозденко назвал сроки строительства метро в Кудрово.