Молодой человек выстрелил в живот юноше во время уличного конфликта в Краснодаре

В Краснодаре мужчина открыл огонь из ружья и ранил незнакомца во время уличного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Ночью 23-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость, столкнулся на улице с 20-летним юношей. Молодые люди повздорили по неустановленной причине, но в какой-то момент старший спорщик достал ружье и выстрелил в своего оппонента.

Потерпевший получил пулевое ранение живота, его немедленно госпитализировали. Врачи провели экстренную операцию и сумели спасти раненого. Сейчас он остается в стабильно тяжелом состоянии.

По данным СМИ, стрелка задержали, а оружие, от которого он попытался избавиться, чуть позже нашли в канаве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее волейболисты из Забайкалья устроили драку в петербургском баре и были задержаны.