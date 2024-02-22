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Молодой человек выстрелил в живот юноше во время уличного конфликта в Краснодаре

Kub Mash: краснодарец выстрелил незнакомцу в живот из ружья и был задержан

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РИА Новости

В Краснодаре мужчина открыл огонь из ружья и ранил незнакомца во время уличного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Ночью 23-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость, столкнулся на улице с 20-летним юношей. Молодые люди повздорили по неустановленной причине, но в какой-то момент старший спорщик достал ружье и выстрелил в своего оппонента.

Потерпевший получил пулевое ранение живота, его немедленно госпитализировали. Врачи провели экстренную операцию и сумели спасти раненого. Сейчас он остается в стабильно тяжелом состоянии.

По данным СМИ, стрелка задержали, а оружие, от которого он попытался избавиться, чуть позже нашли в канаве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее волейболисты из Забайкалья устроили драку в петербургском баре и были задержаны.

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