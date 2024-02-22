Юристы оценили законность сбора властями IP-адресов и данных банковских карт россиян

Минтранс планирует обязать перевозчиков вносить в единую базу данные банковских карт, IP-адресов и другую информацию. Требование должно вступить в силу с 1 сентября. Однако оно нарушит права россиян, а также может спровоцировать случаи мошенничества, заявил юрист по туризму Альянса турагентств Эдуард Шалоносов. Он убежден, что документ в итоге не подпишут.

Предполагается, что законопроект затронет междугородные, международные поездки и перелеты на воздушном, водном и железнодорожном транспорте.

«Проект в таком или другом виде невозможен, потому что, во-первых, он будет нарушать конфиденциальные данные, во-вторых, будет способствовать совершению преступления. <…> Это попросту будет всемирная или всероссийская мошенническая схема», — заявил Шалоносов в беседе с телеканалом «360».

Он назвал эту инициативу очень рискованной, подчеркнув, что давать сотрудникам перевозочных компаний данные банковских продуктов просто опасно. Для мошенников это карт-бланш, подчеркнул юрист.

На повышении безопасности, как об этом заявляют в ведомстве, инициатива не отразится, так как уголовный розыск и без того мог подключиться к любой терминальной системе и увидеть, кто снимал деньги, добавил эксперт. Данные, которые Минтранс хочет внести в единую базу, неинформативны, считает он.

«Информация о банковских картах закрыта, и получатель денег не видит ее. <…> IP-адрес — это паспорт телефона, и он никак не связан с платежной системой», — подчеркнул Шалоносов, добавив, что по закону банковскую тайну раскрывать нельзя.

Напомним, о планах обязать перевозчиков, помимо данных паспорта и билета, вносить в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учетных записей стало известно сегодня. В авиакомпаниях инициативу также отвергли, подчеркнув, что часть этой информации конфиденциальна.

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