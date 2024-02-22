На границе Молдавии задержали восемь украинских мужчин

Восемь украинских граждан попытались незаконно пересечь границу Молдавии, но были задержаны. Об этом сообщается на официальном сайте пограничной полиции республики.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов заметили нарушителей во время обследования местности. Мониторинг ситуации проводился с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стационарных средств наблюдения.

«Оперативные группы на месте обнаружили несколько человек, обманным путем пересекших границу из Украины в Молдову. Восемь украинских мужчин были опознаны на месте», — говорится в заявлении.

В пресс-службе пограничной полиции уточнили, что каждый гражданин Украины заплатил в родной стране от трех до 10,5 тыс. рублей ради пересечения границы. Попасть на территорию соседней страны им помог гид, который также оказался под стражей, и перевозчик из города Одессы. Последний уже некоторое время разыскивается молдавскими властями за аналогичные правонарушения.

Представители ведомства подчеркнули, что после задержания украинские граждане запросили убежища на территории республики.

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