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Жителя Прикамья отправили в колонию за кражу у родной бабушки

В Прикамье 20-летний мужчина отправился в колонию за кражу у родной бабушки

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В Прикамье неоднократно судимого 20-летнего местного жителя признали виновным в краже у родной бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд установил, что мужчина с августа по ноябрь 2023 года брал у 65-летний бабушки телефон, заходил в мобильное приложение банка и переводил деньги со счетов родственнице себе. Смс-уведомления о списании внук отключил. Бабушке мужчина говорил, что берет ее телефон, чтобы выйти в интернет.

Общая сумма ущерба составила 105 тыс. рублей. Также молодой мужчина похитил у 69-летнего сожителя бабушки электрическую болгарку, которую продал знакомому.

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Свердловской области женщина сдала своего внука в полицию из-за денег.

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