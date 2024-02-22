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Бывшего судью объявили в розыск за попытку мошенничества на 6 млн рублей

СК объявил в розыск экс-судью за покушение на мошенничество на 6 млн рублей

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Depositphotos

В Крыму объявили в федеральный розыск бывшего мирового судью судебного участка №2 Анапы, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, будучи судьей, мужчина обещал гендиректору компании, на которого было заведено уголовное дело, сперва помочь с прекращением производства, а затем, когда коммерсанта задержали, — с назначением минимального либо условного срока. При этом реальной возможности повлиять на приговор у судьи не было.

Часть суммы мужчина сумел получить от подсудимого и попытался скрыть факт мошенничества, составив долговые расписки. Обмануть силовиков ему не удалось — судью задержали. Однако он смог скрыться от правоохранителей.

До этого сообщалось, что в Якутии бывшего руководителя отдела по расчету заработной платы филиала «Почты России» осудили на пять лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что почти все руководство Всероссийского общества глухих подозревают в хищении активов.

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