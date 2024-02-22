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Украинских военных хотят ограничить в публикации контента в сети

Рада приняла в первом чтении проект о запрете военным выкладывать контент в сети

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Evgeniy Maloletka/AP

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который запрещает военнослужащим выкладывать посты и запускать стримы в соцсетях. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В карточке законопроекта на сайте Рады уточняется, что документ предлагает установить ограничения для военнослужащих на распространение в СМИ и сети информации, которая позволяет определить геоданные военных объектов, сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Продвигая важные социальные вопросы, власти закрывают рот военным», — прокомментировала проект в своем Telegram-канале депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Накануне в сети появились кадры с плачущим командиром ВСУ в Авдеевке. Мужчина рассказал, что его зовут Александр Карнага, ранее он служил в 111-й войсках территориальной обороны на границе. Командир был напуган последствиями пленения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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