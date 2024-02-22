В Москве презентовали учебник «Цифровое право» для студентов вузов

В Москве состоялась презентация учебника для студентов по цифровому праву, изданного организацией «Белый Интернет» (учреждена агентством РАПСИ) совместно с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО). Об этом сообщило РАПСИ.

В создании учебника принимали участие 24 автора, из которых 10 докторов юридических наук и 14 кандидатов юридических наук.

Авторы уверены, что учебное пособие поможет окончательно сформировать учебную дисциплину «Цифровое право» и даст будущим профессионалам основы понимания современной юриспруденции с IT-составляющей.

Необходимость и важность подготовки специальных кадров в условиях развития цифровых сервисов и разработки правовой базы подчеркнул начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Если мы говорим, что Россия хочет быть лидером в использовании технологий и развитии технологий искусственного интеллекта, то нужно и правовую составляющую, правовое обеспечение тоже развивать в числе лидеров, потому что иначе нам эти правила придумают. И знаете, есть такое крылатое выражение, что в игре без правил выигрывает тот, кто придумывает правила», — сказал Новиков.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что отрасль нуждается в большом количестве новых специалистов.

«К сожалению, приходится констатировать серьезной кадровый дефицит цифровых отраслей. По разным подсчетам он составляет от 500 тыс. до 1 млн специалистов», — заявил Торкунов.

Он подчеркнул, что для обеспечения цифровой трансформации экономики страны требуются не только квалифицированные IT-специалисты, но и юристы, способные оказывать правовое сопровождение цифровизации.

По мнению главы «Белого Интернета», члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, автора учебника Элины Сидоренко, систематизация знаний и использование единых научных принципов облегчат будущим специалистам погружение в дисциплину и усвоение важных в современном мире навыков.

Учебник внедряется в образовательные модули МГИМО.

Заинтересованность в нем высказали Российский государственный университет правосудия, Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя и многие другие, уточнила Сидоренко.