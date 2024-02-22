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Россияне начали заказывать боксерские груши на корпоративы

Гендиректор «Про-Интерактив» Абашин: на корпоративы бронируют груши и силомеры

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Российские работодатели в этом году начали заранее заказывать боксерские груши и вертикальные силомеры на корпоративы, посвященные 23 февраля, рассказал гендиректор «Про-Интерактив» Артем Абашин. Бронировать подобные «аттракционы» начали с начала января, заявил он в пресс-центре НСН.

«Это самый топ, их бронируют еще с начала января, сейчас их уже нет, — заявил Абашин».

Для девушек к 8 марта, по его словам, чаще заказывают «огромное количество цветов» и мастер-классы — парфюмерные, кулинарные и другие. В целом стоимость интерактивов варьируется от 500 до 5 тыс. рублей на человека.

«В офис на 50 человек на 50 тысяч рублей можно привезти несколько активностей либо какой-то кулинарный мастер-класс, в котором все смогут поучаствовать», — заключил Абашин.

Напомним, недавнее исследование показало, что 23 февраля в рабочих коллективах чаще отмечают фуршетом, а иногда организуют конкурсы, игры и викторины. Реже сотрудники празднуют в ресторане или кафе и совсем редко – заказывают артистов.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать подарок на 23 Февраля и 8 Марта.

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