На Урале сотрудница банка обманула пенсионеров на миллионы, чтобы закрыть свои долги

В Соликамске 29-летняя сотрудница банка стала фигуранткой дела о краже. Об этом сообщает издание «59.ru».

Как установили следователи, женщина, работая в одном из банков города на оформлении вкладов и счетов, обратила внимание на плохую финансовую грамотность пенсионеров и воспользовалась этим. Открывая вклады, сотрудница брала у пенсионеров наличные, подготавливала документы об открытии накопительного счета, а также банковской карты, объясняя это технической необходимостью. Далее женщина запрашивала у клиентов пин-коды, пришедшие им на мобильные телефоны, и обналичивала средства.

Жертвами сотрудницы стали 12 пенсионеров — суммы, которых лишились клиенты, варьировались от 50 до 750 тыс. рублей. В общей сложности злоумышленница украла более трех миллионов рублей.

Женщина пояснила, что закрывала полученными деньгами свои долги.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

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