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Россиянин избил и пырнул ножом партнершу после обвинения в тунеядстве

В Пензенской области мужчина напал на сожительницу, обвинившую его в тунеядстве

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Depositphotos

В Пензенской области мужчина ударил женщину ножом после того, как она упрекнула его за тунеядство. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы региональное УМВД.

Конфликт между 50-летним жителем Сердобска и его 63-летней партнершей произошел во время распития спиртных напитков. Пожилая женщина обвинила мужчину в тунеядстве, тот отреагировал агрессивно и семь раз ударил ее кулаком.

Пенсионерка попыталась укрыться от нападавшего на кухне, но злоумышленник догнал ее и вонзил ножом в правое предплечье. В итоге женщина все же сумела вырваться и выбежать на улицу, затем она обратилась в полицию.

В отношении ее сожителя возбудили новое уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. До этого он уже был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, неуплату алиментов и еще одно тяжкое преступление.

Ранее российский пенсионер решил сжечь дом возлюбленной, чтобы она переехала к нему.

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